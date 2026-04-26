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Mật vụ Mỹ bảo vệ Tổng thống Trump

Các Mật vụ đã nhanh chóng tiếp cận vị trí của Tổng thống Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump trên bàn tiệc để kịp thời sơ tán khi xuất hiện tiếng súng.
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