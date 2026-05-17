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Mặt đất rung chuyển khi động đất bất ngờ xảy ra tại Sơn La

Một trận động đất mạnh 4 độ, tâm chấn ở độ sâu khoảng 10,2 km, đã xảy ra vào tối 10/5 tại xã Mường Hung (Sơn La).
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