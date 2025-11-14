Video
Mất đất, nhà, người dân thượng nguồn sông Vu Gia thiệt hại nặng nề

Hàng chục ha hoa màu, cây trái bị cuốn trôi, đất đai sạt lở nghiêm trọng do mưa lũ. Nhiều nông dân xã Hà Nha, thành phố Đà Nẵng, rơi vào cảnh trắng tay.
