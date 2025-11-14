Cảnh tay trắng của người dân thượng nguồn sông Vu Gia sau lũ lớn

Trận lũ lịch sử cuối tháng 10 đã để lại hậu quả nặng nề cho người dân vùng thượng nguồn sông Vu Gia, đoạn chảy qua xã Hà Nha, thành phố Đà Nẵng. Hàng chục hecta đất sản xuất bị cuốn trôi hoặc vùi lấp, bờ sông sạt lở nghiêm trọng, đe dọa cuộc sống của người dân.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí, cánh đồng hoa màu ven sông Vu Gia, đoạn qua các thôn Hòa Hữu Tây, Hòa Hữu Đông, Phước Lâm thuộc xã Hà Nha, gần như biến thành sa mạc.

Hơn 30ha đất sản xuất bị cuốn trôi, gần 50ha bị cát bồi lấp sâu 1-1,5m. Bờ sông sạt lở nghiêm trọng, ăn sâu vào làng quê hàng trăm mét, kéo dài cả cây số, tiềm ẩn nguy cơ sạt trượt mở rộng.

Mất đất, nhà, người dân thượng nguồn sông Vu Gia thiệt hại nặng nề (Video: Ngô Linh).

Ông Võ Đức Huệ (70 tuổi, thôn Hòa Hữu Đông), một thương binh đang nuôi con trai khuyết tật, liệt một chân do ảnh hưởng chất độc da cam, đau xót nhìn ruộng dứa (thơm) gần 2 năm tuổi, chuẩn bị thu hoạch bị lũ cuốn trôi sạch, thiệt hại gần 100 triệu đồng.

"Tôi là thương binh, được nhà nước ưu tiên canh tác ở mảnh đất màu mỡ ven sông này để làm ăn, nuôi con. Giờ mất tất cả rồi, bao mồ hôi công sức bỏ ra, nợ nần còn chưa trả hết", ông Huệ bần thần nói.

Bờ sông Vu Gia, đoạn qua xã Hà Nha, bị sạt lở nghiêm trọng sau đợt lũ lịch sử cuối tháng 10 (Ảnh: Ngô Linh).

Ông Trương Công Mỹ (thôn Hòa Hữu Tây) cũng thất thần khi hơn 10 sào đất trồng dứa của gia đình ông đã nằm dưới sông Vu Gia.

"Chưa năm nào tôi thấy sạt lở kinh hoàng như vậy, nước từ thượng nguồn cuồn cuộn đổ về, nông dân không kịp trở tay. Mất trắng rồi, thiệt hại quá lớn, tôi không biết phải bắt đầu từ đâu nữa", ông Mỹ xót xa nói.

Ông Lê Vinh (thôn Hòa Hữu Đông), chủ Hợp tác xã Bốn Mùa Eco Farm, cũng chịu thiệt hại nặng nề khi toàn bộ 4ha đất thuê để trồng 1.000 cây bưởi, 500 cây ổi, 200 cây xoài và 30.000 cây thơm bị xóa sổ.

Những cánh đồng màu mỡ, đang độ thu hoạch nay giống như sa mạc (Ảnh: Ngô Linh).

"Tôi thuê đất 20 năm, nhưng mới làm được 3 năm thì ra nông nỗi này. Cánh đồng này chưa bao giờ bị sạt lở, chỉ có bồi đất thôi, nhưng năm nay xả lũ quá lớn đã cuốn trôi tất cả", ông Vinh buồn bã nói. Tổng thiệt hại của gia đình ông Vinh ước tính hơn 500 triệu đồng.

Bà Phan Thị Mãng (71 tuổi, thôn Hòa Hữu Đông) bàng hoàng khi trở lại mảnh vườn của gia đình. Căn nhà giờ chỉ còn ngổn ngang gạch vụn và bùn đất. Cả mảnh vườn, những luống rau, bụi chuối bà dày công chăm sóc cũng theo dòng nước lũ đi mất.

Ông Võ Đức Huệ bên ruộng dứa gần 2 năm tuổi, sắp thu hoạch nay hư hại nặng nề (Ảnh: Ngô Linh).

Bà Mãng không chồng con, đã sinh sống và canh tác ở đây nhiều năm dù biết khu vực này thuộc diện di dời.

"Tôi chẳng còn nước mắt mà khóc nữa rồi, mất tất cả rồi, những ngày tới không biết sao đây. Sống hơn 70 năm, đây là lần đầu tôi chứng kiến cảnh đất đai hoang tàn như vậy…", bà Mãng xót xa nói.

Căn nhà, ruộng vườn của bà Mãng bị “hà bá nuốt chửng” (Ảnh: Ngô Linh).

Theo lãnh đạo UBND xã Hà Nha, trận lũ lịch sử cuối tháng 10 đã gây thiệt hại nặng nề về tài sản của Nhà nước và người dân trên địa bàn xã. Toàn xã có đến 8.195 hộ bị ngập sâu 1-3m, rất nhiều tài sản bị ngập, cuốn trôi, cơ sở hạ tầng, đường sá bị hư hại.

Ước tính ban đầu, tổng thiệt hại toàn xã Hà Nha do lũ gây ra hơn 137,5 tỷ đồng. UBND xã Hà Nha đang tiếp tục rà soát thiệt hại và đề nghị UBND thành phố Đà Nẵng cùng các sở, ngành hỗ trợ kinh phí để khắc phục hậu quả, mua sắm trang thiết bị phòng, chống, ứng phó thiên tai trong những năm tiếp theo.