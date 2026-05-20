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Master Sanker bị “bóc mẽ” tặng tiền để quay video, sau đó đòi lại

Một TikToker nổi tiếng người Israel đã bị phát hiện giả vờ tặng iPhone 17 Pro cho người lạ trên đường nhằm quay video câu view.
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