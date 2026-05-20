TikToker nổi tiếng bị “bóc mẽ” dàn dựng cảnh tặng iPhone tại Việt Nam

TikToker gây tranh cãi vì tặng iPhone rồi đòi lại

Chiều 19/5, mạng xã hội Việt Nam lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một người đàn ông nước ngoài tặng iPhone 17 Pro cho một cô gái trên đường phố.

Khoảnh khắc tặng quà cùng phản ứng bất ngờ của cô gái được một người đi cùng quay lại. Tuy nhiên, sau khi người đàn ông rời đi, người quay video đã nhanh chóng tiếp cận cô gái để lấy lại chiếc điện thoại vừa trao, đồng thời đưa cho cô một khoản tiền như “thù lao” tham gia quay clip.

Master Sanker tặng iPhone 17 Pro cho cô gái nhận ra mình trên đường (trái) và chiếc điện thoại sau đó được cộng sự của anh này… đòi lại (phải) (Ảnh cắt từ clip).

Toàn bộ diễn biến, từ lúc người đàn ông tặng quà đến khi chiếc điện thoại bị thu hồi, đã được một nhân chứng âm thầm ghi lại và đăng tải lên mạng xã hội. Đoạn video nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng.

Nhiều người sau đó xác định người xuất hiện trong clip là Master Sanker - TikToker sở hữu các tài khoản mạng xã hội với lượng người theo dõi lớn, gồm 9,1 triệu lượt theo dõi trên TikTok, 13,3 triệu lượt đăng ký trên YouTube và 19,4 triệu người theo dõi trên Instagram. Trang Facebook của người này cũng có hơn 13 triệu lượt theo dõi.

Trên các nền tảng mạng xã hội, Master Sanker thường đăng tải video ghi lại cảnh anh đi du lịch tại nhiều quốc gia, tiếp cận người lạ trên đường và hỏi họ có nhận ra mình hay không.

Những người nhận ra Master Sanker và nhấn theo dõi tài khoản của anh sẽ được tặng iPhone 17 hoặc tiền mặt trị giá 10.000 USD.

Nội dung này đã được TikToker thực hiện ở nhiều quốc gia. Tuy nhiên, đoạn video hậu trường ghi tại Việt Nam là lần đầu tiên màn “tặng quà” bị nghi dàn dựng và lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội.

Nhiều cư dân mạng bày tỏ sự bức xúc, cho rằng hành động lợi dụng cảm xúc người khác để tạo nội dung “câu view” là khó chấp nhận.

“Trêu đùa cảm xúc người khác chỉ để thu hút lượt xem là hành động phản cảm”, tài khoản Facebook H.Ngọc bình luận.

Một người dùng khác cho rằng: “Anh ta mang đến niềm vui rồi ngay lập tức lấy lại. Đây là cách xây dựng hình ảnh gây phản cảm và thiếu tôn trọng người khác”.

Đây không phải lần đầu Master Sanker bị phát hiện dàn dựng cảnh tặng quà giá trị cao.

Hồi tháng 3, TikToker này từng gây tranh cãi tại Philippines khi đăng video tặng một bé gái 100.000 peso (khoảng 42,6 triệu đồng) vì nhận ra anh trên đường.

Video Master Sanker bị “bóc mẽ” tặng tiền cho bé gái để quay video, sau đó đòi lại (Video: TikTok).

Đoạn clip thu hút hơn 20 triệu lượt xem và nhận nhiều lời khen về sự hào phóng. Tuy nhiên, video hậu trường do nhân chứng ghi lại cho thấy sau khi kết thúc cảnh quay, Master Sanker đã lấy lại số tiền và chỉ đưa cho bé gái 200 peso (khoảng 85.000 đồng).

Sự việc khiến nhiều cư dân mạng Philippines phẫn nộ và kêu gọi tẩy chay TikToker này.

Master Sanker là ai?

Master Sanker tên thật là Eidan Sanker, sinh năm 1995 tại thành phố Gan Yavne (Israel). Anh sở hữu hệ thống tài khoản mạng xã hội với tổng lượng người theo dõi vượt 50 triệu.

Eidan Sanker bắt đầu nổi tiếng với loạt video mang tên “Don’t Touch My Car” (Đừng chạm vào xe tôi). Trong các video này, anh đỗ siêu xe trên đường phố, chờ người qua đường đến gần chụp ảnh hoặc chạm vào xe rồi bất ngờ bấm còi hoặc nổ máy để ghi lại phản ứng.

Sau khi nổi tiếng, Master Sanker thường xuyên đăng tải hình ảnh cuộc sống xa hoa với siêu xe, căn hộ sang trọng, tiền mặt và vàng thỏi.

Ngoài ra, TikToker này cũng liên tục chia sẻ video tặng iPhone hoặc tiền mặt cho người lạ nhằm xây dựng hình ảnh hào phóng.

Tuy nhiên, sau khi các video hậu trường bị lan truyền, nhiều cư dân mạng cho rằng những nội dung của Master Sanker mang tính dàn dựng nhằm tạo dựng hình ảnh giàu có và thu hút tương tác.

Dù vấp phải làn sóng chỉ trích, các video liên quan đến việc tặng iPhone và tiền mặt vẫn chưa bị xóa. Hiện Master Sanker khóa phần bình luận trên trang Facebook cá nhân nhằm hạn chế phản ứng tiêu cực từ cộng đồng mạng.