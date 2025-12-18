Video
video cùng chuyên mục

Mariah Carey thể hiện ca khúc "All I Want for Christmas Is You"

Mỗi mùa Giáng sinh, “All I Want for Christmas Is You” của Mariah Carey lại vang lên khắp nơi, tiếp tục mang về cho nữ ca sĩ hàng triệu USD tiền bản quyền.
