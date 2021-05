Mariah Carey hóa thân thành búp bê Barbie trong clip mới

(Dân trí) - Diva 40 tuổi xuất hiện với hình ảnh thật trẻ trung với tóc buộc hai bên, váy siêu ngắn khi vào vai nữ y tá gợi cảm trong video clip mới trình làng mang tên Up Out My Face của cô. Video clip này do Mariah và chồng cô - Nick Cannon làm đạo diễn.