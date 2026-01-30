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Mập mờ nguồn gốc cung cấp thực phẩm vào trường học ở Hải Phòng

Công ty khai báo nguồn tôm, thịt lợn mua từ nơi khác, nhưng nhân viên vẫn mua thêm thực phẩm phục vụ ca 2 tại trường học ở Hải Phòng từ chợ dân sinh.
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