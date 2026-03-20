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Mảnh vỡ từ tên lửa Iran rơi xuống đất khiến người dân Israel hốt hoảng

Mảnh vỡ từ tên lửa Iran rơi xuống đất khiến người dân Israel ở thành phố cảng Haifa hốt hoảng.
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