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Màn xin lỗi gây bão mạng của ngôi sao bóng chuyền Nhật Bản

Nam vận động viên (VĐV) Nhật Bản đã gây bão mạng khi anh có màn xin lỗi theo phong cách độc lạ sau khi cú đánh bóng của anh trúng người một nữ trọng tài biên trên sân.
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