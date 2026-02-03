VĐV Nhật Bản gây sốt với màn xin lỗi độc lạ chưa từng có

Màn xin lỗi gây bão mạng của ngôi sao bóng chuyền Nhật Bản

"Mặt anh ấy không bị bỏng à?", một người hâm mộ bình luận về màn xin lỗi độc lạ của nam VĐV bóng chuyền người Nhật Bản, Yuji Nishida tại trận đấu thuộc giải All-Star SV League diễn ra hôm 1/2.

Sự việc xảy ra trong một thử thách giao bóng giữa giờ tại giải đấu bóng chuyền tổ chức ở Kobe, miền Tây Nhật Bản. Tay đập 26 tuổi thực hiện cú giao tay trái quen thuộc, nhưng bóng đi chệch hướng và trúng lưng nữ trọng tài đứng sát đường biên. Ngay khi nhận ra sự cố, chủ công cao 1,86m tỏ rõ vẻ hoảng hốt.

Hành động của Yuji Nishida ngay sau đó khiến nữ trọng tài biên và người hâm mộ trên sân đều bất ngờ, khi anh trượt sấp mặt trên sàn, lao nhanh về phía cô, hai tay ép sát thân người, đầu cúi thấp rồi đưa ra lời xin lỗi chân thành.

Hành động kỳ lạ của Nishida khiến các bình luận viên truyền hình cũng bật cười, bình luận: "Anh ấy trượt với tốc độ kinh người. Tôi tự hỏi liệu đầu anh ấy có bị bỏng không. Anh ấy có sao không?"

Sau đó, ngôi sao bóng chuyền Nhật Bản quỳ xuống và tiếp tục xin lỗi, trong khi nữ trọng tài biên cúi đầu thật sâu, nhưng cảnh tượng đó lại gây ra tiếng cười lớn, tiếng reo hò và vỗ tay từ đám đông trên sân.

"Pha bóng đó lại đập vào lưng nữ trọng tài biên, đó là kết quả tồi tệ nhất có thể xảy ra. Bộ đồng phục này thực sự trơn trượt", Nishida cũng bày tỏ về hành động của mình.

Đáng chú ý, một người hâm mộ đăng tải video về màn xin lỗi độc lạ của Nishida lên mạng xã hội đã thu hút hơn 6 triệu lượt xem chỉ trong vòng năm giờ sau trận đấu.

Bình luận viên Kunihiro Shimizu (Osaka Bulleton) bình luận hài hước: "Tôi cứ tưởng đó là một con cá ngừ bị mắc cạn".

"Lời xin lỗi bằng màn trượt ngã của anh ấy hoàn hảo đến mức gần như là một tác phẩm nghệ thuật", một người hâm mộ bày tỏ.

"Anh ấy đã trượt ngã xin lỗi một cách khá lố. Nhưng nó được thực hiện rất đẹp mắt", một người khác nói thêm.

"Tôi chưa bao giờ thấy một lời xin lỗi trượt ngã nào đẹp như vậy trong đời", thêm một người bình luận.

"Một người bình thường có thể làm điều đó đẹp đến vậy sao. Một pha trượt hoàn hảo. Nó giống như môn curling (bi đá trên băng) làm bằng con người", một người nữa nhấn mạnh.

Ngoài khoảnh khắc gây sốt toàn cầu, Nishida vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn. Anh góp công lớn giúp đội Kento thắng 3-0 và được trao danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu.