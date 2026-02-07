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Man Utd thắng 2-0 trước Tottenham

Các bàn thắng của Mbeumo và Fernandes giúp Man Utd thắng 2-0 Tottenham tại Old Trafford. Đội khách phải chơi phần lớn thời gian với 10 người sau khi đội trưởng Romero nhận thẻ đỏ hiệp một.
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