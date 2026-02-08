HLV Michael Carrick tiết lộ bí quyết giúp Man Utd toàn thắng 4 trận

Man Utd thắng 2-0 trước Tottenham

"Mối liên hệ với mọi người thật tuyệt vời. Cảm giác, cảm xúc và sự kết nối với các cầu thủ, nhân viên và người hâm mộ cũng thật tuyệt.

Chúng tôi đã phải giành chiến thắng bằng nhiều cách khác nhau. Tôi rất hài lòng khi thấy sân vận động như thế này, và mong chờ những trận đấu hấp dẫn sắp tới", HLV Michael Carrick phát biểu sau khi giúp Man Utd đánh bại Tottenham trên sân Old Trafford để tiếp tục củng cố vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng Premier League.

Tiếp đón Tottenham trên sân nhà, Man Utd nhập cuộc tự tin và có bàn mở tỷ số ở phút 38 nhờ pha lập công của tiền đạo Bryan Mbeumo. Trước đó 8 phút, đội khách chỉ còn chơi với 10 người sau khi đội trưởng Cristian Romero nhận thẻ đỏ trực tiếp do pha vào bóng thô bạo với Casemiro.

Việc chơi thiếu người khiến Tottenham gặp khó trong hiệp 2 và phải căng mình chống đỡ ở mặt trận phòng ngự. Tuy nhiên ở phút 81, đội khách tiếp tục nhận thêm bàn thua khi đội trưởng Man Utd, Bruno Fernandes ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho đội nhà.

Chiến thắng 2-0 trước Tottenham đã giúp Michael Carrick kéo dài chuỗi trận toàn thắng kể từ khi bắt đầu sự nghiệp huấn luyện và sẽ củng cố thêm cơ hội để ông được giao trọng trách "thuyền trưởng" của Man Utd lâu dài.

Chiến thắng này cũng đánh dấu lần đầu tiên sau hai năm đội chủ sân Old Trafford giành được 4 chiến thắng liên tiếp tại Ngoại hạng Anh, đồng thời sáng cửa giành một vị trí trong top 4 và trở lại tham dự Champions League mùa tới.

Phát biểu sau trận đấu, nhà cầm quân 46 tuổi đặc biệt hài lòng với mục tiêu của đội bóng mình, đồng thời khuyến khích "sự thể hiện và hứng khởi" của các cầu thủ, khi Bryan Mbeumo và Bruno Fernandes ghi bàn giúp kéo dài chuỗi trận bất bại của họ lên 8 trận - chuỗi trận dài nhất kể từ năm 2022.

"Bàn thắng đầu tiên thường rất quan trọng để vươn lên dẫn trước, nhưng tôi nghĩ nó chỉ đơn giản là khuyến khích sự thể hiện, lối chơi tấn công.

Không chỉ đơn thuần là tận hưởng cảm giác được tự do làm những gì mình muốn, như thể đó là một sân chơi, với những pha xử lý bóng khéo léo, mà quan trọng hơn là chơi một cách có mục đích và tự tin", HLV Carrick bày tỏ.

Tuy nhiên nhà cầm quân sinh năm 1981 cho rằng ông chưa hài lòng hoàn toàn khi Man Utd vẫn còn nhiều điểm cần phải khắc phục trong cuộc đua giành suất dự Champions League mùa tới.

"Tôi chỉ hài lòng với sự đồng lòng của toàn đội. Chúng tôi đang có tinh thần tốt và điều đó giúp ích rất nhiều. 4 trận đấu vừa qua cho thấy kết quả khác biệt, chúng tôi vẫn chưa tìm ra được chiến thuật tối ưu. Tôi nhận thức được điều đó.

Chúng tôi chỉ đang hướng tới trận đấu tiếp theo và không bằng lòng với những gì mình đang có. Không được xem nhẹ mọi thứ là điều chúng tôi thường xuyên nhắc đến và các chàng trai đã làm rất tốt điều đó cho đến nay", HLV Michael Carrick nói thêm.

HLV Michael Carrick mang đến luồng gió mới cho Man Utd sau khi Ruben Amorim bị sa thải (Ảnh: Getty).

HLV Carrick đã thay đổi hoàn toàn vận mệnh của Man Utd kể từ khi được bổ nhiệm thay thế Ruben Amorim hồi tháng trước. Bên cạnh việc đánh bại Spurs và Fulham, ông còn dẫn dắt đội bóng giành chiến thắng trước hai đội bóng hàng đầu giải đấu là Arsenal và Man City.

Đội trưởng Bruno Fernandes tin rằng Carrick đã mang đến "một điều gì đó đặc biệt". Tiền vệ người Bồ Đào Nha chia sẻ: "Carrick đã đến với những ý tưởng đúng đắn, trao cho các cầu thủ trách nhiệm và sự tự do trên sân.

Tôi chắc chắn ông ấy sẽ là một nhà cầm quân tuyệt vời và ông ấy đang chứng minh điều đó. Chúng tôi hy vọng có thể giúp đỡ ông ấy nhiều hơn nữa".