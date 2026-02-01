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Man Utd đánh bại Fulham tại Old Trafford

Được chơi trên sân nhà Old Trafford, Man Utd giành chiến thắng 3-2 trước Fulham nhờ bàn quyết định ở phút bù giờ của Benjamin Sesko, qua đó trở lại nhóm bốn đội dẫn đầu Ngoại hạng Anh.
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