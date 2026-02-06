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Màn trình diễn của Su-30MKM tại triển lãm hàng không Singapore 2026

Máy bay Su-30MKM đã thực hiện một số động tác nhào lộn trong màn trình diễn tại triển lãm hàng không Singapore 2026.
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