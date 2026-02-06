Tiêm kích do Mỹ, Nga, Trung Quốc sản xuất “so kè” sức mạnh hiếm có

Singapore ngày 3/2 đã khai mạc sự kiện hàng không lớn nhất châu Á - Triển lãm Hàng không Singapore. Hơn 1.000 công ty đã tham gia sự kiện được tổ chức 2 năm một lần này, trong đó có những “gã khổng lồ” như Airbus hay Boeing.

Sự kiện hàng không lớn nhất Singapore năm nay mang đến một cơ hội hiếm có khi nhiều người được chứng kiến ​​các máy bay chiến đấu hiện đại của 3 cường quốc quân sự hàng đầu thế giới cùng phô diễn sức mạnh trên bầu trời trong vòng 90 phút.

Các màn trình diễn ngoạn mục tại triển lãm hàng không Singapore (Nguồn: AP).

Triển lãm hàng không Singapore thường có màn trình diễn trên không, nơi các phi công từ khắp thế giới thể hiện kỹ năng nhào lộn và các pha biểu diễn mạo hiểm, đẩy giới hạn của máy bay chiến đấu đến mức tối đa.

Màn trình diễn năm nay bao gồm các máy bay F-16, F-35, Su-30 và J-10C, đại diện cho các máy bay thế hệ 4.5 và 5 của các nhà sản xuất Mỹ, Trung Quốc và Nga.

Những máy bay này được lực lượng không quân của Singapore, Australia, Malaysia và Trung Quốc sử dụng, vì vậy quân đội Mỹ và Nga không trực tiếp tham gia các màn trình diễn. Điều này đồng nghĩa với việc một số máy bay chiến đấu là phiên bản được sửa đổi từ máy bay nguyên bản.

Máy bay Chengdu J-10C của Trung Quốc

Máy bay chiến đấu J-10C của Đội bay biểu diễn Bayi thuộc Không quân Trung Quốc trình diễn tại Triển lãm Hàng không Singapore 2026 (Ảnh: Getty).

Không quân Trung Quốc đã cử đội bay biểu diễn Ba Yi, sử dụng máy bay Chengdu J-10C, đến trình diễn tại triển lãm hàng không Singapore.

Biến thể C của máy bay chiến đấu Trung Quốc được coi là tương đương với máy bay thế hệ 4.5, với hệ thống điện tử hàng không tiên tiến, một số khả năng tàng hình và khả năng cơ động được cải thiện.

Màn trình diễn của đội bay Trung Quốc tại triển lãm hàng không Singapore (Nguồn: Business Insider).

6 chiếc J-10C của đội Ba Yi đã thể hiện một màn trình diễn đầy màu sắc khi bay theo đội hình kim cương.

Máy bay F-16 và F-35 của Mỹ

Một máy bay chiến đấu F-35 của Không quân Hoàng gia Australia tham gia màn trình diễn trên không tại triển lãm Hàng không Singapore (Ảnh: AFP).

Tại triển lãm hàng không Singapore, các máy bay chiến đấu F-16 Fighting Falcon và F-35 Lightning II đã phô diễn sức mạnh trước sự theo dõi của khán giả.

2 máy bay chiến đấu do Mỹ sản xuất đã xuất hiện riêng biệt: Singapore điều khiển một chiếc F-16C cùng với trực thăng AH-64D Apache, trong khi Australia triển khai một chiếc F-35A.

F-16C và Apache thực hiện một số động tác phối hợp, thả pháo sáng khi bay ngang qua nhau. Có lúc, chúng dường như bay chỉ cách nhau vài mét.

Trong khi đó, chiếc F-35A của Australia cũng có những khoảnh khắc biểu diễn ấn tượng nhằm phô diễn sức mạnh của dòng máy bay chiến đấu uy lực này.

F-35 cũng thực hiện bay ở tốc độ cực thấp, khiến máy bay này trông như đang lơ lửng trên bầu trời.

Máy bay Su-30 của Nga

Malaysia đã thực hiện một màn trình diễn từ máy bay Su-30MKM (Ảnh: Getty).

Chỉ có một máy bay chiến đấu do Nga sản xuất, Su-30MKM, trình diễn tại triển lãm hàng không Singapore, nhưng máy bay này đã thực hiện những màn nhào lộn ấn tượng nhất.

Su-30MKM là biến thể của Malaysia dựa trên máy bay chiến đấu hai chỗ ngồi thế hệ 4.5 do tập đoàn Sukhoi của Nga sản xuất, và là một trong số ít phiên bản xuất khẩu của Su-30.

Màn trình diễn của Su-30MKM tại triển lãm hàng không Singapore 2026 (Nguồn: Business Insider).

Chiếc Su-30MKM đã thực hiện một số động tác nhào lộn đẹp mắt, chẳng hạn phóng pháo sáng trong khi xoay tròn và sau đó leo lên nhanh chóng theo phương thẳng đứng.

Su-30 là một trong những dòng máy bay chiến đấu được Nga sử dụng thường xuyên nhất trong chiến dịch quân sự Ukraine. Do cuộc xung đột Ukraine, việc xuất khẩu loại máy bay này đã bị hạn chế bởi các lệnh trừng phạt quốc tế rộng rãi.