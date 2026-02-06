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Màn trình diễn của đội bay Trung Quốc tại triển lãm hàng không Singapore

Các máy bay chiến đấu Trung Quốc đã thực hiện các màn trình diễn ấn tượng tại triển lãm hàng không Singapore 2026.
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