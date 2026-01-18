Video
video cùng chuyên mục

Màn tẩu thoát đầy khó tin của lợn rừng non trước sư tử

Lợn rừng non chạy thẳng về phía con sư tử đang mai phục mà dường như không hay biết. Dường như sư tử cũng nghĩ rằng nó sẽ có một buổi đi săn dễ dàng nhất đời.
