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Màn quỳ gối van xin trong phim "Bước chân vào đời" gây tranh cãi

Nhân vật Trang (Ngọc Thủy) quỳ xuống van xin Lâm (Mạnh Trường) chỉ vì muốn anh ta thực hiện cuộc phỏng vấn khiến khán giả cảm thấy "làm lố", không thuyết phục.
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