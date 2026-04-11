"Em gái tham vọng" nói gì về màn quỳ gối gây tranh cãi trên phim giờ vàng?

Màn quỳ gối van xin trong phim "Bước chân vào đời" gây tranh cãi (Video: VTV).

Màn quỳ gối gây tranh cãi

Những tập gần đây của phim giờ vàng VTV Bước chân vào đời liên tục tạo sóng tranh luận, trong đó đáng chú ý là phân cảnh nhân vật "cô em gái tham vọng" của Thương (Quỳnh Kool thủ vai) - Trang (Ngọc Thủy thủ vai) - quỳ xuống van xin Lâm (diễn viên Mạnh Trường) để thuyết phục anh tham gia một buổi phỏng vấn.

Nhiều khán giả cho rằng cảnh diễn là quá lố, không thực tế, bởi trong xã hội hiện đại, hiếm có người hành xử tới mức này.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, diễn viên Ngọc Thủy cho biết, cô đã xác định tâm lý ngay từ đầu rằng vai diễn Trang rất khó nhận được sự yêu thương.

Nữ diễn viên chia sẻ: “Trang là người có tham vọng lớn, hành động đôi khi cực đoan, nên việc khán giả thấy cô ấy “lố” hay “thiếu thực tế” là phản ứng mà tôi đã lường trước".

Khán giả quan tâm nhiều đến những phân cảnh của nhân vật Trang, đặc biệt là những khi cô có những biểu hiện kích động trong phim "Bước chân vào đời" (Ảnh: Cắt từ video).

Nữ diễn viên thẳng thắn nói về phân cảnh quỳ gối đang gây tranh luận: "Đó đúng là một trong những phân đoạn tôi suy nghĩ rất nhiều trước khi quay, vì nó dễ bị nhìn nhận là “quá tay” hoặc làm giảm hình ảnh của nhân vật.

Tuy nhiên, tôi không nhìn hành động quỳ gối như một sự “yếu đuối” đơn thuần, mà là điểm rơi tâm lý của Trang ở thời điểm đó. Khi một người bị dồn vào áp lực quá lớn giữa công việc, danh dự, cả những thứ họ đang cố giữ, thì họ có thể làm những điều mà bình thường chính họ cũng không nghĩ mình sẽ làm. Với tôi, đó là trạng thái mất kiểm soát, chứ không phải là bản chất của Trang".

Trước khi quay cảnh này, Ngọc Thủy cũng đã trao đổi với đạo diễn Danh Dũng về việc, liệu có cách nào khác diễn cảnh này “nhẹ” hơn không? Nhưng cuối cùng các diễn viên và đạo diễn vẫn giữ chi tiết này vì nó đẩy cao kịch tính và thể hiện rõ sự tuyệt vọng của nhân vật. Theo ý tưởng của ê-kíp, nếu chỉ dừng ở mức năn nỉ thông thường, có thể khán giả sẽ không cảm nhận được Trang đang ở “đường cùng”.

"Tôi hiểu vì sao nhiều người thấy chi tiết này thiếu thực tế, hoặc hơi “lố”, vì ngoài đời không phải ai cũng phản ứng như vậy. Nhưng phim ảnh đôi khi cần chọn một lát cắt cảm xúc mạnh để khắc họa rõ nhất nội tâm nhân vật. Với tôi, điều quan trọng là khi diễn, mình phải tin 100% rằng: “Ở hoàn cảnh đó, Trang buộc phải làm vậy”. Khi tôi có niềm tin, cảm xúc tôi đưa ra là thật".

Đối diện với những bình luận trái chiều, Ngọc Thủy chọn cách tiếp nhận có chọn lọc. Cô phân tách rõ giữa góp ý chuyên môn và cảm nhận cá nhân. Với những nhận xét có cơ sở, nữ diễn viên xem đó là dữ liệu để điều chỉnh. Ngược lại, với những ý kiến đơn thuần xuất phát từ gu thưởng thức, cô tôn trọng.

Ngọc Thủy còn tiết lộ, khi làm kịch bản, đoàn phim đã tính toán những đoạn nào nhân vật có thể được thương, đoạn nào dễ bị ghét. Diễn biến phim hiện tại, theo cô, đang đúng với lộ trình mà bộ phim đặt ra.

Từ góc nhìn nghề nghiệp, nữ diễn viên cho rằng một vai diễn gây tranh cãi có thể là dấu hiệu của việc nhân vật đã tạo được “độ ma sát” với cảm xúc người xem. Là một diễn viên, cô không sợ bị ghét, mà là không để lại cảm xúc gì cho khán giả. "Khi khán giả thấy ức chế, tức là họ đã tin vào câu chuyện”, cô nhận định.

Nhân vật Trang có thiếu nhất quán?

Nhân vật Trang (giữa) trong phim "Bước chân vào đời" (Ảnh: VTV).

Bên cạnh việc mổ xẻ các phân đoạn cụ thể như trên, khán giả còn bình luận nhiều về việc tính cách của nhân vật Trang (em gái nữ chính) thiếu nhất quán, lúc thông minh, tham vọng, lúc lại bốc đồng, cực đoan...

Theo Ngọc Thủy, lý do là vì Trang không phải kiểu nhân vật "một màu", luôn lý trí. Dù thông minh, tham vọng, cô vẫn là người mang nhiều tổn thương và có nhu cầu kiểm soát cao. Khi mọi thứ còn trong tầm tay, Trang xử lý tình huống khá tỉnh táo. Nhưng khi rơi vào trạng thái bị đe dọa, phần cảm xúc sẽ lấn át, dẫn đến những hành động bốc đồng.

“Thực tế ngoài đời cũng vậy, một người có thể rất giỏi trong công việc nhưng vẫn mất kiểm soát ở những thời điểm cá nhân, đặc biệt là người trẻ tuổi”, cô nói.

Ngọc Thủy cho biết, cô không tiếp cận nhân vật Trang theo hướng phán xét. Thay vào đó, nữ diễn viên cố gắng truy tìm động cơ bên trong. Cô không cho rằng Trang đơn thuần là người xấu. Cô ấy chịu áp lực tiền bạc, khao khát đổi đời nên chọn con đường nhanh hơn, nhưng cũng nhiều sai lầm hơn.

Ở góc nhìn đó, Trang không chỉ là một hình mẫu “gây ức chế”, mà là một nhân vật phản ánh trạng thái tâm lý phức tạp của những người trẻ đứng trước áp lực thành công.

Để tạo chiều sâu, Ngọc Thủy xây dựng nhân vật theo hai lớp song song: Trang bên ngoài tự tin, quyến rũ, kiểm soát tốt tình huống và Trang bên trong đầy giằng xé, cô đơn, thậm chí sợ bị bỏ rơi.

Nhân vật Trang (giữa) luôn đi bốt. Nhiều khán giả tinh ý đã bày tỏ sự tò mò về điều này (Ảnh: Facebook nhân vật).

Không chỉ gây tranh cãi ở hành vi, nhân vật Trang còn bị “soi” ở tạo hình, đặc biệt là đôi bốt xuất hiện xuyên suốt nhiều tập phim. Chi tiết tưởng chừng nhỏ này lại trở thành chủ đề bàn tán rôm rả trên mạng xã hội. Ngọc Thủy thừa nhận cô từng phải “lên tiếng thanh minh” cho lựa chọn phục trang này.

“Đôi bốt của Trang không phải ngẫu nhiên. Đó là dụng ý tạo hình. Trang là kiểu phụ nữ hiện đại, muốn kiểm soát và giữ thế chủ động. Kiểu bốt cao cổ, cứng cáp tạo cảm giác quyền lực, như một lớp "áo giáp" khi cô ấy xuất hiện. Bên cạnh yếu tố hình tượng, điều kiện thời tiết trong quá trình ghi hình cũng là một lý do thực tế khiến lựa chọn này được duy trì", Ngọc Thủy nói.

Diễn viên Ngọc Thủy ngoài đời (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).