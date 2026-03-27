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Mãn nhãn với ballet kinh điển Nga “Romeo và Juliet”

Tối 26/3, tại Nhà hát Hồ Gươm, khán giả Thủ đô được thưởng thức vở ballet “Romeo and Juliet” do các nghệ sĩ tài năng tới từ Nhà hát Russian State Ballet biểu diễn.
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