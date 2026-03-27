Khán giả Thủ đô choáng ngợp với vở ballet kinh điển Nga "Romeo và Juliet"

Tối 26/3, tại Nhà hát Hồ Gươm, khán giả Thủ đô đã được thưởng thức vở ballet Romeo và Juliet qua phần trình diễn của các nghệ sĩ đến từ Russian State Ballet - một trong những nhà hát ballet danh tiếng của Liên bang Nga.

Vở ballet kinh điển Romeo và Juliet được chuyển thể từ kiệt tác văn học của William Shakespeare - một trong những câu chuyện tình bi kịch nổi tiếng nhất lịch sử nhân loại.

Với phần âm nhạc giàu kịch tính của Sergei Prokofiev, tác phẩm là sự hòa quyện giữa cảm xúc lãng mạn và xung đột dữ dội, được kể bằng ngôn ngữ hình thể đặc trưng của ballet. Trên sân khấu Nhà hát Hồ Gươm, câu chuyện được tái hiện qua ba màn, đan xen giữa những vũ điệu đôi tinh tế và các cảnh dàn dựng quy mô, làm nổi bật bi kịch tình yêu vượt thời đại.

Xem một số trích đoạn vở ballet Nga "Romeo và Juliet" tại Nhà hát Hồ Gươm, tối 26/3 (Video: Nguyễn Hà Nam, Hương Hồ).

Ngay từ những khoảnh khắc mở màn, không gian sân khấu tái hiện châu Âu thời Trung cổ với thiết kế lộng lẫy, ánh sáng được xử lý theo gam màu tương phản, làm nổi bật xung đột giữa hai dòng họ Montague và Capulet.

Trên nền nhạc dồn dập, kịch tính, các nghệ sĩ của Russian State Ballet thể hiện kỹ thuật đồng đều với đội hình chuẩn xác, những bước nhảy dứt khoát, giàu lực, khắc họa rõ nét sự đối đầu căng thẳng.

Giữa không khí ấy, cuộc gặp gỡ định mệnh của Romeo và Juliet tại dạ tiệc trở thành điểm chuyển mạch cảm xúc tinh tế. Những chuyển động mềm mại, uyển chuyển tương phản với phần vũ hội sôi động trước đó, mở ra mạch tình yêu đầy lãng mạn.

Đặc biệt, cảnh ban công được xử lý như một điểm nhấn thị giác và cảm xúc: Ánh sáng thu hẹp, âm nhạc lắng lại, để các động tác nâng, xoay và giữ thăng bằng của cặp đôi trở nên nổi bật.

Nhịp điệu vở diễn được đẩy nhanh với những biến cố dồn dập. Cuộc hôn nhân bí mật của Romeo và Juliet được thể hiện bằng những phân đoạn song diễn giàu tính biểu cảm, nơi hai vũ công cho thấy sự hòa quyện gần như tuyệt đối.

Bi kịch bắt đầu khi Mercutio bị giết, khiến Romeo trả thù Tybalt và bị trục xuất khỏi Verona. Âm nhạc của Prokofiev chuyển sang tiết tấu mạnh, dồn dập, kết hợp với ánh sáng sắc lạnh và các động tác giàu lực, khắc họa rõ sự hỗn loạn và căng thẳng.

Cảnh Romeo hạ Tybalt được xử lý bằng những tổ hợp động tác nhanh, gãy gọn, cho thấy khả năng kiểm soát cơ thể ở mức cao của nghệ sĩ. Toàn bộ dàn diễn viên giữ được sự chính xác trong từng bước chân, từng góc tay, thể hiện rõ nét kỷ luật thép đặc trưng của ballet Nga.

Sự tương phản giữa ánh sáng rực rỡ của dạ tiệc và bóng tối bao trùm khi Romeo bị trục xuất khỏi Verona đã tạo nên một hiệu ứng thị giác mạnh mẽ, khắc họa rõ nét sự cô độc của hai tâm hồn đang bị chia cắt.

Vở diễn khép lại trong không gian hầm mộ u tối ở màn 3, nơi sân khấu hoành tráng được tiết chế để nhường chỗ cho chiều sâu nội tâm. Kế hoạch giả chết của Juliet dẫn đến hiểu lầm định mệnh, đẩy câu chuyện tới điểm rơi bi kịch.

Trong hầm mộ, màn vũ điệu thể hiện cao trào cảm xúc với chuyển động được tiết chế, chậm rãi nhưng giàu nội lực, như kéo dài từng khoảnh khắc trước khi bi kịch khép lại.

Khán giả không chỉ chứng kiến một kỹ thuật trình diễn điêu luyện mà còn cảm nhận được sự tuyệt vọng đến cùng cực qua những bước chạy trên mũi chân đầy bất an của Juliet. Khi Romeo gục xuống, rồi Juliet lựa chọn ra đi, âm nhạc lắng lại, để lại dư âm ám ảnh.

Cái chết của họ ở đoạn kết không mang lại cảm giác bi lụy, mà ngược lại, đó là sự thăng hoa của tình yêu vĩnh cửu.

Những cú chạm cuối cùng, những nhịp tiếp đất êm ái nhưng nặng trĩu nỗi đau đã khép lại một đêm diễn thăng hoa, khẳng định đẳng cấp thế giới của ballet Nga trong việc chạm đến tận cùng trái tim, cảm xúc người xem thông qua ngôn ngữ hình thể.

Với cốt truyện giàu kịch tính, tâm lý nhân vật phức tạp và âm nhạc giàu hình tượng, Romeo và Juliet trở thành một trong những tác phẩm được các biên đạo nhiều quốc gia trên thế giới lựa chọn dàn dựng...