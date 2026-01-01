Video
video cùng chuyên mục

Mãn nhãn màn pháo hoa chào năm mới 2026 ở TPHCM

Màn pháo hoa kéo dài 15 phút tại nhiều điểm bắn đã thắp sáng bầu trời TPHCM, mang đến không khí lễ hội sôi động, đánh dấu thời khắc thành phố chính thức bước sang năm mới 2026.
Đọc thêm : Pháo hoa chào đón năm mới 2026 rực sáng trên bầu trời TPHCM