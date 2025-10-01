Video
video cùng chuyên mục

Mãn nhãn loạt robot, UAV tuần tra "Make in Vietnam"

UAV trinh sát, robot “Make in Vietnam”, giải pháp AI và hàng loạt sản phẩm công nghệ tiên tiến được trình diễn tại Triển lãm quốc tế Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2025.
