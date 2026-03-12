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Màn hát tiếng Anh đếm số gây sốt của chàng trai chăn bò

Tình cờ hát nghêu ngao đếm số bằng tiếng Anh, Sô Y Tiết (ở Gia Lai) nổi tiếng khắp toàn cầu.
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