Chàng chăn bò, cô bán hàng rong ở Việt Nam nổi tiếng thế giới sau một đêm

Chàng trai chăn bò nổi tiếng sau bài hát "Đếm số"

Một buổi chiều cuối tháng 2/2020, đang chăn bò, anh Sô Y Tiết (sống ở tỉnh Bình Định cũ, nay là Gia Lai) mở điện thoại, nghêu ngao thử hát đếm số bằng tiếng Anh theo giai điệu một ca khúc nổi tiếng.

Chàng trai với thân hình nhỏ thó, tay trái che một bên mặt, cái đầu nghiêng nghiêng "phiêu" theo điệu nhạc: "One, two, three... Yeah, yeah, yeah, yeah".

Sô Y Tiết giữ cuộc sống giản dị sau khi nổi tiếng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Anh ghi lại phần thể hiện giản dị của mình rồi đăng tải lên mạng xã hội, bất ngờ gây sốt trên toàn thế giới.

Thức dậy sau một đêm, cuộc đời của Y Tiết hoàn toàn thay đổi. Bài hát đếm số do anh nghêu ngao thể hiện bỗng xuất hiện trên nhiều diễn đàn. Nhiều ngôi sao như: Snoop Dogg, Chris Brown, Justin Bieber… cũng thích thú cover (thể hiện lại), tạo nên hiệu ứng chưa từng có.

Trong một thời gian ngắn, từ chàng trai chăn bò không ai biết, anh có hàng triệu người theo dõi trên Facebook, Instagram.

"Chưa bao giờ tôi được kết nối với nhiều người như thế. Tôi nhận được hàng trăm, hàng nghìn bình luận của mọi người. Đấy là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời", Sô Y Tiết chia sẻ với Dân trí.

Trước khi nổi tiếng toàn cầu, anh Y Tiết có số phận bất hạnh. Sinh năm 1988 trong một gia đình nghèo, cuộc đời anh từng lang bạt cùng ba kiếm sống sau khi mẹ qua đời.

Năm 12 tuổi, anh được ba gửi vào trại trẻ mồ côi. Đang học lớp 5, anh được chẩn đoán mắc bệnh lao phổi. Căn bệnh gây ra những cơn ho rũ rượi khiến chàng trai gầy rộc, yếu ớt.

Gắng gượng vượt qua bệnh tật, anh vào làm công nhân tại một công ty ở Đồng Nai trong 4 năm. Năm 29 tuổi, sức khỏe quá yếu, Y Tiết đành gác lại mọi thứ, trở về quê nhà rồi đi chăn bò thuê.

Màn hát tiếng Anh đếm số gây sốt của chàng trai chăn bò (Nguồn: Soytietnumbersong).

Sự nổi tiếng bất ngờ đã đưa cuộc đời anh Y Tiết sang một trang mới. Anh nhận hát chúc mừng sinh nhật hoặc biểu diễn bài đếm số bằng tiếng Anh thông qua livestream (phát trực tiếp) cho người nước ngoài.

Số tiền kiếm được giúp anh ổn định cuộc sống, xây một căn nhà bề thế trị giá 1 tỷ đồng. Y Tiết từng nhận được nhiều lời mời đóng MV, quảng cáo và tham gia các show truyền hình. Thậm chí, nhà tổ chức các chương trình giải trí ở nước ngoài còn sẵn sàng tài trợ vé máy bay, thù lao hậu hĩnh để anh tham gia nhưng chàng trai đều từ chối.

Anh tự nhận mình "chỉ là chàng trai chăn bò", bản thân không phải là nghệ sĩ nên không phù hợp để xuất hiện trong các chương trình giải trí.

Năm 2024, anh kết hôn với chị Bông Lan - quê Cao Bằng sau 5 năm chung sống. Hiện, cặp đôi có một con trai kháu khỉnh. Đằng sau các video được chia sẻ trên mạng xã hội có dấu ấn của người vợ ở khâu hậu kỳ. Khi chồng quay video, chị Bông Lan đều tham gia hỗ trợ.

"Có một công việc để làm, một ngôi nhà xinh xắn, một người vợ hiền và cậu con trai kháu khỉnh, cuộc đời như vậy cũng là đã ưu ái với tôi - một anh chăn bò thuê từng có cuộc sống nghèo khó...", anh Y Tiết xúc động nói.

Người bán hàng rong nổi tiếng sau màn quảng cáo trái cây

Nhiều năm qua, bà Mai (sống ở Khánh Hoà) vẫn cần mẫn gánh trái cây đi bán dạo dọc bãi biển cho du khách. Không ai ngờ sau vài câu hát và cuộc trò chuyện với khách Tây, người phụ nữ bỗng được khán giả cả thế giới biết đến.

Câu chuyện bắt đầu từ năm 2025, anh Louis (quốc tịch Anh) cùng bạn nằm tắm nắng trên bãi biển xinh đẹp tại Nha Trang. Nhìn thấy bà Mai gánh trái cây đi qua, anh cất lời chào, bà đáp lại "Hello, is it me you’re looking for?" - câu hát trong bản tình ca kinh điển có tên Hello của ca, nhạc sĩ người Mỹ Lionel Richie - ra mắt năm 1984.

Bà Mai tự mày mò học tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Trung Quốc để giao tiếp với khách (Ảnh: Lê Hoài).

Sau vài lời chào thân thiện, bà Mai lần lượt giới thiệu các loại hoa quả bằng câu hát: "Mango, pineapple, banana, watermelon…" (xoài, dứa, chuối, dưa hấu).

Nụ cười thân thiện, gương mặt biểu cảm, vẻ hóm hỉnh trên gương mặt cùng giọng hát mang chất riêng đã tạo được dấu ấn với khán giả khắp thế giới.

Đoạn video ghi lại cuộc đối đáp thú vị giữa anh Louis và người phụ nữ bán hoa quả rong lập tức gây sốt nhận về gần 30 triệu lượt xem.

Màn hát tiếng Anh của người phụ nữ bán hoa quả gây sốt (Video: LocalLou).

Người phụ nữ đã gắn bó với gánh hàng rong bán trái cây suốt 30 năm qua. Do tiếp xúc với nhiều khách nước ngoài, bà tự mày mò học ngoại ngữ tiếng Anh, Nga, Trung Quốc.

Hàng ngày, bà gánh rổ hoa quả trên vai rồi đi dọc bãi biển bán hoa quả từ 9h đến hơn 15h.

Trải qua nhiều vất vả của cuộc đời, bà Mai nhận ra phải cho con cái ăn học đến nơi đến chốn. Nhờ sự nỗ lực, đến nay bà đã nuôi 2 con khôn lớn.

Sự nổi tiếng đến bất ngờ khiến cho bà Mai được khách hàng biết đến nhiều, công việc buôn bán thuận lợi hơn trước. Nhiều vị khách mua hàng xong còn đề nghị bà biểu diễn lại bài hát vui nhộn mang đến tiếng cười rộn ràng.

Hiệu ứng từ video khiến nhiều du khách nước ngoài lập tức nhận ra bà trong lúc đi dạo ở biển Nha Trang. Sự thân thiện của người phụ nữ góp phần để lại ấn tượng trong lòng bạn bè quốc tế.

Cụ bà 97 tuổi nổi tiếng toàn cầu sau lời chào với khách Tây

Đang cần mẫn dùng sáp ong vẽ hoạ tiết trên vải lanh, nhìn thấy nữ du khách người nước ngoài bước đến, cụ bà Sùng Thị Cở (97 tuổi, sống ở xã Lùng Tám, tỉnh Tuyên Quang) cười móm mém, cất lời chào "Hello".

Đoạn video ghi lại gương mặt nhân hậu, nụ cười hiền từ và lời chào mộc mạc của cụ Cở nhận về hơn 12 triệu lượt xem trên mạng xã hội.

Sau đoạn video này, hàng loạt nhà sáng tạo nội dung tìm đến Lùng Tám để gặp gỡ cụ Cở. Ở tuổi U100, cụ luôn niềm nở chào đón mọi người, thích trò chuyện.

Cư dân mạng khắp thế giới dành nhiều lời khen về vẻ dễ thương, cảm thấy trái tim như “tan chảy” và được gợi lại những ký ức tuổi thơ trong trẻo khi nhìn thấy nụ cười của cụ.

Được biết, cụ Cở được mẹ truyền bí quyết vẽ hoạ tiết bằng sáp ong trên vải lanh từ năm 13 tuổi. Đến nay, nữ nghệ nhân có 84 năm gắn bó với nghề.

Cụ Cở, 97 tuổi vẫn cần mẫn làm việc mỗi ngày (Ảnh: Chụp màn hình).

Dù ở tuổi “xưa nay hiếm”, cụ vẫn cần mẫn lao động để giữ gìn nét văn hóa đặc sắc của người Mông. Suốt hàng chục năm, những họa tiết cha ông truyền lại vẫn vẹn nguyên trong tâm trí cụ.

Để vẽ được hoạ tiết trên vải lanh, người Mông ở Lùng Tám sẽ nhúng bút vào sáp ong được đun sôi trong chảo. Công việc này không chỉ đòi hỏi sự tâm huyết mà còn cần bàn tay khéo léo, tỉ mỉ trong từng đường nét.

Những sản phẩm làm từ vải lanh với hoạ tiết độc đáo của bà con được bán tại Hợp tác xã dệt lanh Lùng Tám cho du khách góp phần cải thiện cuộc sống.

Cụ bà 97 tuổi vẽ hoạ tiết bằng sáp ong nổi tiếng khắp thế giới (Video: Mê Hà Giang).

Các thành viên của hợp tác xã nói chung, đặc biệt là cụ Cở, đang thầm lặng bảo tồn và lan tỏa nét văn hóa truyền thống của người Mông. Hàng năm, các bậc cao niên ở đây đều tổ chức truyền dạy kinh nghiệm cho thế hệ trẻ, hy vọng các em sẽ tiếp nối truyền thống của cha ông.