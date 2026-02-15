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Màn giải cứu con tin thần tốc của đội tuyển Cảnh sát đặc nhiệm Việt Nam

Tại phần thi giải cứu con tin, đội Cảnh sát đặc nhiệm của Việt Nam đã hoàn thành ấn tượng màn thi với thành tích hơn 1 phút 1 giây.
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