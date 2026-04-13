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Man City thắng đậm Chelsea, gia tăng áp lực lên Arsenal

Với nửa đầu hiệp hai bùng nổ, Man City ghi liền ba bàn để giành chiến thắng 3-0 trước Chelsea, qua đó rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng Arsenal xuống còn 6 điểm.
Đọc thêm : Man City thắng đậm Chelsea, gia tăng áp lực lên Arsenal