Man City thắng đậm Chelsea, gia tăng áp lực lên Arsenal

Trong một vòng đấu then chốt của cuộc đua Ngoại hạng Anh, Man City đã có màn trình diễn bùng nổ trong hiệp hai để giành chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Chelsea vào tối 12/4. Kết quả này không chỉ mang về 3 điểm quan trọng mà còn kéo dài chuỗi trận bất bại của Man City trước đối thủ lên con số 13.

Dù đội khách nhập cuộc với sức ép đáng kể, Chelsea mới là đội dần chiếm thế chủ động và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn trong hiệp một. Cole Palmer suýt chút nữa mở tỷ số với cú sút dội cạnh lưới sau pha phối hợp nhanh. Joao Pedro cũng để lại dấu ấn với pha dứt điểm bị Abdukodir Khusanov cản phá trước khi kiến tạo cho Marc Cucurella ghi bàn, nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị. Pedro Neto cũng có pha đi bóng kỹ thuật loại bỏ Rodri, nhưng cú dứt điểm của anh bị Gianluigi Donnarumma cản phá.

Thủ thành Robert Sanchez của Chelsea gần như không phải làm việc cho đến phút 34, nhưng đã xuất sắc từ chối cú sút của Bernardo Silva sau đường căng ngang của Nico O'Reilly. Chính O’Reilly tiếp tục là nguồn sáng tạo khi Rayan Cherki nhận bóng ở rìa vòng cấm, dù cú dứt điểm của anh không đủ khó. Ở cánh đối diện, Antoine Semenyo sút chệch cột dọc trong gang tấc. Hai đội đã không tạo ra được những cơ hội thực sự nguy hiểm trong 45 phút đầu tiên.

Sau giờ nghỉ, Man City đẩy cao đội hình và nhanh chóng tạo khác biệt. Chỉ 6 phút sau khi hiệp hai bắt đầu, O’Reilly vượt qua Santos để đánh đầu tung lưới từ đường tạt bóng của Cherki, mở tỷ số trận đấu. 6 phút sau, Cherki nâng tổng số kiến tạo tại giải mùa này lên 10 khi đi bóng khéo léo trước vòng cấm rồi chọc khe chuẩn xác để Marc Guehi dứt điểm gọn gàng nhân đôi cách biệt.

Dù O’Reilly phải rời sân vì chấn thương, Man City vẫn duy trì thế áp đảo. Lối chơi pressing tầm cao của đội khách đã khiến Chelsea phải trả giá, Jeremy Doku phối hợp cùng Cherki cướp bóng từ Moises Caicedo trước khi ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0. Trên khán đài, cổ động viên đội khách đầy phấn khích và vang lên những tiếng hô “Arsenal, các bạn có đang xem không?”.

Khusanov suýt ghi một siêu phẩm nhưng không trúng đích, trong khi Chelsea không cho thấy dấu hiệu vùng lên trong khoảng thời gian còn lại. Cơ hội đáng kể nhất của đội chủ nhà là pha thoát xuống đánh đầu của Cucurella ở gần cuối trận nhưng Donnarumma vẫn thể hiện sự xuất sắc với một pha cản phá xuất thần. Không thể ghi bàn, Chelsea ngậm ngùi nhận thất bại 0-3 ngay tại sân nhà.

Chiến thắng trước Chelsea giúp Man City chấm dứt chuỗi hai trận hòa liên tiếp tại Ngoại hạng Anh, đồng thời tận dụng tối đa thất bại của Arsenal trước Bournemouth. Đoàn quân của Pep Guardiola hiện kém Arsenal 6 điểm nhưng còn một trận chưa đấu (gặp Crystal Palace) và sẽ đối đầu trực tiếp với đội đầu bảng vào tuần tới.

Về phía Chelsea, thất bại này khiến họ trải qua trận thua thứ ba liên tiếp tại giải lần đầu tiên kể từ tháng 5/2023, đồng thời tiếp tục kém Liverpool 4 điểm trong cuộc đua vào top 5.

