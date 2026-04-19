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Man City đánh bại Arsenal, thắp lại hy vọng vô địch

Man City giành chiến thắng 2-1 trước Arsenal trên sân Etihad, qua đó rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng xuống còn 3 điểm và vẫn còn trong tay một trận chưa đấu.
Đọc thêm : Man City đánh bại Arsenal, thắp lại hy vọng vô địch