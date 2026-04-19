Man City đánh bại Arsenal, thắp lại hy vọng vô địch

Man City giành chiến thắng 2-1 trước Arsenal tại sân nhà Etihad vào tối 19/4, qua đó rút ngắn khoảng cách trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh xuống còn 3 điểm và duy trì chuỗi 15 trận bất bại trên sân nhà.

Trận đấu được ví như cuộc đối đầu giữa "người thầy" và "kẻ học việc" đã chứng kiến sự căng thẳng ngay từ những phút đầu. Arsenal quyết tâm xóa bỏ hình ảnh thiếu bản lĩnh và đội khách sớm gặp khó khăn khi Erling Haaland suýt tận dụng sai lầm của Gabriel nhưng cú sút của Rayan Cherki đưa bóng dội cột dọc. Dù "Pháo thủ" dần lấy lại thế trận, chính Cherki là người mở tỷ số cho Man City sau pha solo đẳng cấp ở phút thứ 16, ghi bàn thắng thứ 10 của anh trong mùa giải.

Cherki ăn mừng cùng đồng đội sau khi ghi bàn mở tỷ số trận đấu.

Niềm vui của đội chủ nhà không kéo dài khi họ để thủng lưới chỉ hai phút sau đó. Sai lầm của Gianluigi Donnarumma đã tạo cơ hội cho Kai Havertz ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Arsenal. Sau những bàn thắng chóng vánh, hai đội chơi giằng co quyết liệt với nhịp độ cao, nhưng không bên nào tận dụng được cơ hội để ghi thêm bàn thắng trong phần còn lại của hiệp một.

Sau giờ nghỉ, Man City liên tiếp bỏ lỡ cơ hội tái lập thế dẫn trước khi cú sút của Abdukodir Khusanov bị chặn lại, còn pha dứt điểm của Haaland đưa bóng dội cột dọc. Arsenal gặp khó trong việc triển khai thế trận, nhưng Donnarumma đã kịp sửa sai với pha cứu thua trước Havertz.

Eberechi Eze cũng đưa bóng trúng cột dọc, trước khi kịch bản quen thuộc tái diễn: Haaland vượt qua sự truy cản của Gabriel, dứt điểm cận thành sau pha phối hợp bên cánh trái giữa Jeremy Doku và Nico O’Reilly, đưa Man City vươn lên dẫn trước ở phút 65.

Arsenal bị dồn vào thế khó nhưng vẫn chiến đấu kiên cường. Cú đánh đầu của Gabriel đưa bóng tìm đến khung gỗ, báo hiệu những phút cuối đầy kịch tính. Trung vệ người Brazil có màn đối đầu quyết liệt với Haaland suốt trận và may mắn không bị truất quyền thi đấu sau tình huống có động tác đánh đầu về phía tiền đạo người Na Uy. Ở phút bù giờ thứ 5, Havertz có cơ hội cuối cùng để giành lại 1 điểm, nhưng cú đánh đầu của anh lại đi vọt xà.

Gabriel xô xát với Haaland.

Chung cuộc, không có thêm bất ngờ nào tại Etihad. Thất bại này khiến cơn khát danh hiệu kéo dài 22 năm của Arsenal có nguy cơ tiếp tục nối dài, đặc biệt sau trận chung kết Cúp Liên đoàn tháng trước. Trong khi đó, Man City cho thấy quyết tâm lớn trong hành trình chinh phục danh hiệu thứ 5 trong 6 mùa giải gần nhất.

