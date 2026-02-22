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Man City áp sát Arsenal, cuộc đua vô địch thêm nóng

Man City đánh bại Newcastle 2-1 nhờ cú đúp của O’Reilly, qua đó rút ngắn cách biệt với Arsenal xuống còn hai điểm và gây sức ép lớn trước derby Bắc London.
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