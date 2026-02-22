Man City áp sát ngôi đầu của Arsenal, HLV Guardiola nói điều bất ngờ

Man City áp sát Arsenal, cuộc đua vô địch thêm nóng

"Nhiều điều sẽ xảy ra. Tôi có cảm giác rằng chúng tôi sẽ không thắng tất cả các trận đấu còn lại. Còn Arsenal thì tôi không biết nữa", HLV Pep Guardiola nói về cuộc đua giành chức vô địch sau khi Man City đánh bại Newcastle với tỷ số 2-1 trên sân Etihad ở vòng 27 Premier League diễn ra rạng sáng 22/2 (giờ Việt Nam).

Nico O'Reilly mở tỷ số cho Man City ở phút 14 của trận đấu nhưng Lewis Hall đã gỡ hoà 1-1 cho Newcastle ở phút 22.

Tuy nhiên ở phút 27, Nico O'Reilly đã lần thứ hai làm tung mành lưới đội khách, qua đó lập cú đúp đầu tiên của mình ở Premier League cũng như giúp đội nhà ấn định chiến thắng với tỷ số 2-1 ngay trong nửa giờ đầu tiên của hiệp 1.

O'Reilly là người hùng khi giúp Man City tiếp tục gây sức ép lên Arsenal (Ảnh: Getty).

Chiến thắng này giúp đoàn quân của HLV Pep Guardiola rút ngắn ngôi đầu của Arsenal xuống chỉ còn 2 điểm. Thậm chí nếu đội bóng của HLV Mikel Arteta đánh mất điểm trước Tottenham Hotspur trong trận derby Bắc London vào tối nay (23h30 ngày 22/2, giờ Việt Nam), Man City có thể vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng bằng cách thắng trận đấu bù của mình.

Phát biểu sau chiến thắng trước Newcastle, HLV Pep Guardiola đã không ngớt lời ca ngợi nỗ lực của các học trò.

"Thật tuyệt vời vì Newcastle là một đội bóng đáng kinh ngạc, một đội bóng xuất sắc. Sức mạnh thể chất ở tuyến giữa và tốc độ ở hàng công của họ rất tốt. Thật sự rất khó khăn nhưng toàn đội chúng tôi đã thi đấu xuất sắc", chiến lược gia người Tây Ban Nha bày tỏ.

Nhìn lại lịch sử, HLV Pep Guardiola có kinh nghiệm vượt qua Arsenal trong cuộc đua giành chức vô địch vào giai đoạn cuối mùa giải. Điển hình Man City đã thắng cả 9 trận cuối cùng của mùa giải 2023-24 để nâng cao chiếc cúp vô địch Ngoại hạng Anh lần thứ tư liên tiếp, một kỷ lục chưa từng có.

Khi được hỏi liệu ông có cảm thấy mình đã sẵn sàng như mọi khi cho giai đoạn cuối mùa giải hay không, nhà cầm quân 55 tuổi nói thêm: "70% cầu thủ chưa từng trải qua tình huống như vậy và tôi cũng không. Chúng ta phải tin tưởng vào điều đó. Họ biết rằng cho đến hết mùa giải, mọi trận đấu đều phải diễn ra như thế này.

Nhưng tôi có linh cảm rằng, vì các trận đấu ở FA Cup, Champions League, rồi sau đó những rắc rối sẽ đến. Rất nhiều trận đấu phía trước và chấn thương sẽ đến. Cách tốt nhất lúc này là thư giãn và tập trung vào trận đấu với Leeds, rồi chúng ta sẽ xem xét tiếp. Mọi chuyện sẽ phụ thuộc vào phong độ của chúng tôi, cần phải tốt hơn, tốt hơn nữa".

HLV Pep Guardiola nở nụ cười sau chiến thắng trước Newcastle (Ảnh: Reuters).

Pep Guardiola nói thêm: "Chúng tôi có rất nhiều cầu thủ mới, đó là lý do tại sao họ phải thích nghi. Tôi đã nói, hãy quên chuyện đó đi. Chúng ta phải cải thiện, như vậy là chưa đủ.

Để cạnh tranh chức vô địch Ngoại hạng Anh, bạn phải luôn xuất sắc. Man City đã chứng minh được khả năng của mình khi giành được 3 điểm hôm nay nhưng chúng tôi phải làm tốt hơn nữa để có cơ hội làm được điều đó.

Tôi nói với các chàng trai, hãy uống thật nhiều cocktail trong 3 ngày này, tận hưởng cuộc sống. Và sau đó, hãy tập luyện 3 buổi thật nghiêm túc rồi đến Leeds. Đó mới là cách đúng đắn. Tôi biết nó sẽ khó khăn như thế nào. Nếu mọi chuyện không suôn sẻ, chúng ta cứ tiếp tục, không bao giờ bỏ cuộc. 10 hay 11 trận đấu là rất nhiều ở Ngoại hạng Anh".