Mái tôn rung mạnh ở Thanh Hoá khi xảy ra động đất tại Lào

Gia đình chị Phương Thảo (xã Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa) nghe tiếng tôn rung mạnh do động đất tại Lào.
