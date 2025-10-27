Video
video cùng chuyên mục

Mải "buôn chuyện", người phụ nữ đi xe máy ngã nhào vì phanh gấp né ô tô tải

Tình huống diễn ra vào ngày 26/10 trên đường Cầu Diễn (Hà Nội) và được camera hành trình của ô tô phía sau ghi lại.
Đọc thêm : Mải "buôn chuyện", người phụ nữ đi xe máy ngã nhào vì phanh gấp né ô tô tải