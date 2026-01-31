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Mai anh đào khoe sắc rực rỡ ở trung tâm Đà Lạt

Cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ, mai anh đào ở các tuyến phố trung tâm Đà Lạt đồng loạt nở hoa, nhuộm hồng không gian, tạo cảnh sắc lãng mạn khiến người say đắm.
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