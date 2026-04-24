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Mái ấm gia đình nhỏ hóa tro tàn sau đêm hỏa hoạn

Trong đêm, căn nhà nhỏ của gia đình 4 người bất ngờ bị lửa thiêu rụi. Vì cố cứu tài sản, anh Dương Lưu Chiến bị bỏng nặng, phải nhập viện cấp cứu.
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