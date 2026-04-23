Ngôi nhà hóa tro, chồng bỏng 59%: 3 mẹ con trắng tay sau đêm cháy

Trên nền nhà đầy than tro, vật liệu đổ nát, 3 mẹ con chị Đỗ Thị Thắm cố gắng đào bới, tìm kiếm hồ sơ, giấy tờ sau hỏa hoạn. Sau một hồi bới tìm, cậu con trai 11 tuổi lặng lẽ nói với mẹ: “Cháy hết rồi còn đâu! Sách vở, quần áo của con thành than rồi”.

Gia đình nghèo, bệnh tật bủa vây

Căn nhà gỗ cũ kỹ của gia đình chị Đỗ Thị Thắm (SN 1995) tại thôn Tiến Thắng, xã Cát Tiên 3, tỉnh Lâm Đồng từng là nơi tá túc, là mái ấm của 4 người trong gia đình. Sau hỏa hoạn hôm 23/3, chị Thắm cùng người thân nhiều lần tìm lại tài sản nhưng toàn bộ căn nhà chỉ còn sót lại những mảnh tôn méo mó, tấm lợp fibro xi măng vỡ nát; khung kim loại quạt điện, tủ lạnh, xoong nồi đã biến dạng.

Ba mẹ con chị Đỗ Thị Thắm trên nền của căn nhà bị lửa thiêu rụi (Ảnh: Minh Hậu).

Bần thần nhìn vào nền nhà đầy xỉ than đen kịt, chị Thắm rưng rưng: “Nhà cháy, chồng bỏng nặng, không biết rồi tương lai sẽ đi về đâu”.

Kể từ sau ngày hỏa hoạn, chồng chị Thắm là anh Dương Lưu Chiến (SN 1987) vẫn phải nằm điều trị tại Khoa bỏng và tạo hình, Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) trong tình trạng bỏng, tổn thương 59% bề mặt cơ thể.

Theo bà Lâm Thị Sinh, mẹ anh Chiến, năm 1992, khi vừa tròn 5 tuổi, anh Chiến bất ngờ lên cơn sốt “thập tử nhất sinh”, phải nhập viện cấp cứu. Sau biến cố sức khỏe năm đó, tay chân anh co rút, đi lại khó khăn, trở thành người khuyết tật.

Mái ấm gia đình nhỏ hóa tro tàn sau đêm hỏa hoạn (Video: Minh Hậu).

Sức khỏe không đảm bảo, việc sinh hoạt thời gian đầu của anh Chiến phụ thuộc hoàn toàn vào sự chăm sóc người thân trong gia đình. Ở độ tuổi trưởng thành, anh Chiến cố gắng vận động, tìm việc làm, kiếm thêm tiền phụ giúp cha mẹ trang trải cuộc sống.

Trong những năm tháng nhặt rau, cắt cỏ thuê, anh Chiến bén duyên rồi kết hôn với chị Đỗ Thị Thắm (SN 1995), người chung cảnh ngộ, kém may mắn, sức khỏe tinh thần không ổn định. Sau kết hôn, vì không nhà cửa, đất đai sản xuất, vợ chồng anh Chiến nương tựa cha mẹ.

Hai con trai vợ chồng anh Chiến cùng phần sách vở cháy nham nhở do hỏa hoạn (Ảnh: Minh Hậu).

Chồng khuyết tật, vợ không được nhanh nhẹn nên sau khi sinh 2 con trai, vợ chồng anh Chiến một lần nữa nhờ vào sự đỡ đần, chăm sóc của cha mẹ chồng. Bà Lâm Thị Sinh chia sẻ: “Gia đình chúng tôi sống dựa vào 0,2ha ruộng lúa, một ít vườn trồng cây ăn quả. Những ngày nông nhàn, vợ chồng tôi tuổi cao nhưng vẫn tìm việc làm thuê, làm phu hồ kiếm tiền trang trải cuộc sống”.

Nói về hoàn cảnh của con trai, bà Sinh cho biết, đầu năm 2025, vì muốn bớt gánh nặng cho cha mẹ, vợ chồng anh Chiến xin tách ra ở riêng. Lúc bấy giờ, vợ chồng bà Sinh cắt đất, cải tạo lại căn nhà vách gỗ cũ kỹ 40m2, vốn là kho chứa vật tư nông nghiệp trong vườn để 4 người trong gia đình anh Chiến tá túc.

Tai họa dồn dập

Về nhà riêng, vợ chồng anh Chiến dùng số tiền người thân hỗ trợ kết hợp khoản tích góp được mua một con bò giống làm vốn sản xuất. Cùng với việc chăn nuôi bò, hàng ngày, vợ chồng anh Chiến làm thuê, cuốc mướn, kiếm thêm thu nhập.

“Đầu năm 2026, bò mẹ đẻ bê con, vợ chồng tôi bán được gần 25 triệu đồng. Đây là số tiền lớn nên vợ chồng tôi cất kĩ, dành để mua giống sản xuất nhưng rồi căn nhà bốc cháy, thiêu rụi toàn bộ”, chị Đỗ Thị Thắm nghẹn ngào.

Anh Chiến nằm điều trị tại bệnh viện với tình trạng bỏng, tổn thương 59% cơ thể (Ảnh: Văn Quyết).

Theo chị Thắm, hỏa hoạn xảy ra vào đêm khuya, khi vợ chồng chị cùng con nhỏ đang say ngủ. Lúc đó, cả nhà bị đánh thức bởi tiếng nổ chập điện, lửa bùng lên cao. Vì không dập được lửa, 2 vợ chồng cùng con nhỏ hô hoán, bám víu nhau chạy ra ngoài thoát thân.

Khi thoát ra ngoài, anh Chiến chợt nhớ khoản tiền bán bò, số tài sản giá trị duy nhất của gia đình còn để trong nhà nên gắng lết vào để lấy. Chị Thắm cùng con cố khuyên can, kéo anh Chiến rời căn nhà nhưng bất thành.

“Chồng tôi vào nhà nhưng không lấy được tiền. Khi chạy ra thì ngã vào lửa. Lúc tôi và con kéo được anh ấy ra ngoài thì quần áo trên người, nhiều vạt da trên cơ thể đã bị cháy sém”, chị Đỗ Thị Thắm nhớ lại.

Căn nhà nhỏ của gia đình chị Thắm trở thành đống đổ nát sau hỏa hoạn (Ảnh: Minh Hậu).

Hiện nay, căn nhà bị lửa thiêu rụi hoàn toàn nên 2 con nhỏ về nương nhờ ông bà nội, chị Thắm về sống cùng bà ngoại. Riêng anh Chiến vẫn phải nằm bệnh viện điều trị vết thương.

Gia cảnh vốn cơ cực nay lại thêm khốn khó. Mọi chi phí điều trị, sinh hoạt hàng ngày tại bệnh viện của anh Chiến đều do người thân, hàng xóm gom góp, hỗ trợ.

Từ sau đêm cháy, mái ấm nhỏ của gia đình anh Chiến chỉ còn là nền đất đen kịt, tương lai của 4 con người vẫn chưa biết bấu víu vào đâu.

Bà Đỗ Thị Hằng, Chi hội trưởng Chi hội An Lạc Hạnh, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo, người tàn tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Lâm Đồng xác nhận, gia đình anh Dương Lưu Chiến có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người thân nội ngoại không khá giả nên sự giúp đỡ có hạn.

Thời gian qua, đơn vị phối hợp cùng các mạnh thường quân thăm hỏi, hỗ trợ một phần vật chất để hỗ trợ gia đình trang trải chi phí chữa bệnh cho anh Chiến.

“Hiện nay, căn nhà vợ chồng anh Chiến cháy rụi hoàn toàn. Vợ và 2 con nhỏ phải ở nhờ nhà người thân. Hoàn cảnh gia đình anh Chiến khó khăn, về lâu dài, rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng”, bà Đỗ Thị Hằng chia sẻ.