Video
video cùng chuyên mục

Ma túy đặt trong bao tải, xếp trên xe đầu kéo

Các đối tượng người Lào ngụy trang 500kg ma túy trong các bao tải có nhãn mác thức ăn cho cá, sau đó xếp trên thùng xe tải.
Đọc thêm : Nửa tấn ma túy được đóng bao "thức ăn cho cá", xếp đầy trên xe đầu kéo