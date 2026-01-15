Video
video cùng chuyên mục

Lưu ý giúp người cao tuổi hạn chế nguy cơ đột quỵ khi trời lạnh

Theo chuyên gia, thời tiết lạnh khiến người cao tuổi dễ đối mặt với nguy cơ viêm phổi, đột quỵ và nhiều biến chứng sức khỏe nếu không được phòng ngừa đúng cách.
