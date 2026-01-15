Rét đậm, người cao tuổi nên làm gì để hạn chế nguy cơ đột quỵ?

Lưu ý giúp người cao tuổi hạn chế nguy cơ đột quỵ khi trời lạnh (Video: Đoàn Thủy).

Thời tiết lạnh không chỉ làm tăng nguy cơ mắc bệnh mà còn khiến nhiều vấn đề sức khỏe sẵn có trở nên trầm trọng hơn, đặc biệt ở người cao tuổi nếu không được chăm sóc và phòng ngừa đúng cách.

Theo BS.CKII Nguyễn Thị Thu Hiền, Khoa Nội chung, Bệnh viện Lão khoa Trung ương, người cao tuổi và người có bệnh nền là nhóm dễ bị tổn thương trong những đợt lạnh sâu.

Tuổi cao kéo theo sự suy giảm sức mạnh cơ xương khớp, phản xạ chậm, thị lực và thính lực kém, trong khi sức đề kháng không còn như trước. Những yếu tố này làm gia tăng nguy cơ tai biến mạch máu não, đột quỵ khi nhiệt độ môi trường giảm thấp.

Để hạn chế nguy cơ bệnh diễn biến nặng hoặc bùng phát đợt cấp, BS Nguyễn Thị Thu Hiền khuyến cáo người cao tuổi cần lưu ý một số vấn đề quan trọng.

Trước hết, cần duy trì chế độ ăn uống đầy đủ dinh dưỡng hằng ngày, có thể bổ sung các loại sữa chứa lợi khuẩn tốt cho hệ tiêu hóa. Việc uống nước ấm, dùng canh nóng giúp hạn chế mất nhiệt từ bên trong cơ thể.

Bên cạnh đó, người cao tuổi cần giữ ấm cơ thể trong suốt cả ngày, tránh thay quần áo đột ngột gây nhiễm lạnh, dễ dẫn đến run cơ, viêm phổi, té ngã hoặc đột quỵ. Khi ra ngoài trời hoặc đứng ở ban công, nên mặc áo ấm kín gió, đội mũ, đeo găng tay và khẩu trang.

Việc tập luyện và vận động cũng cần được duy trì ở mức vừa sức, phù hợp với thể trạng, nhằm tránh tình trạng trì trệ, cứng khớp. Vận động đều đặn giúp máu lưu thông tốt hơn, giữ ấm cơ thể, tăng cường miễn dịch, hạn chế ứ đọng đờm dãi, đồng thời giảm nguy cơ nhiễm khuẩn tiết niệu, táo bón và các biến chứng như tắc mạch, thiếu máu chi.

Người cao tuổi nên ưu tiên tập thể dục trong không gian kín gió, đủ ấm và bảo đảm giữ ấm cơ thể trong suốt quá trình vận động.

Ngoài ra, cần thường xuyên theo dõi cả sức khỏe thể chất lẫn tinh thần. Khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường như sốt, ho tăng, nhiều đờm, đau ngực, khó thở, chán ăn, buồn nôn, vã mồ hôi, rối loạn đại tiểu tiện, giảm giao tiếp hoặc rối loạn ý thức, người cao tuổi cần thông báo sớm cho người thân và cơ sở y tế để được hỗ trợ kịp thời.

Đồng thời, việc tuân thủ hướng dẫn điều trị của bác sĩ và duy trì lịch tái khám định kỳ có ý nghĩa quan trọng trong kiểm soát bệnh nền, phát hiện sớm các bất thường và can thiệp kịp thời, tránh để bệnh tiến triển nặng.

