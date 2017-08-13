Video
Luis Fonsi - Despacito ft. Daddy Yankee

Cùng chuẩn bị đón cuối tuần “rực rỡ” với cô bé đang gây “sốt mạng” vì không ngừng vui cười, nhảy múa mỗi khi nhạc được bật lên.
