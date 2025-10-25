Video
Lực lượng hạt nhân chiến lược Nga tập trận ngày 22/10

Tổng thống Vladimir Putin trực tiếp chỉ đạo cuộc tập trận quy mô lớn của lực lượng hạt nhân chiến lược Nga vào ngày 22/10.
