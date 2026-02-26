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Lực lượng dù Nga đánh chiếm sân bay Gostomel gần thủ đô Ukraine

Trận chiến giành sân bay Gostomel gần thủ đô Kiev, Ukraine của lực lượng đổ bộ đường không Nga ngày mở màn chiến dịch quân sự đặc biệt 24/2/2022.
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