Lực lượng cứu hộ tìm kiếm người mắc kẹt trong vụ sập trường ở Indonesia

Lực lượng cứu hộ đang đẩy nhanh quá trình tìm kiếm hàng chục người bị mắc kẹt trong đống đổ nát sau vụ sập trường học ở Indonesia.
