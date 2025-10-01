91 người có thể bị vùi lấp do sập trường ở Indonesia

Lực lượng cứu hộ tại hiện trường vụ sập trường học ở Indonesia (Ảnh: Reuters).

Một phần của trường học ở Sidoarjo, Đông Java, Indonesia đã bất ngờ sụp đổ vào ngày 29/9, khi các học sinh đang tập trung cầu nguyện vào buổi chiều.

"Dựa trên hồ sơ của trường, 91 người có thể đã bị vùi lấp", người phát ngôn của Cơ quan Giảm nhẹ Thiên tai Quốc gia Indonesia Abdul Muhari cho biết trong một tuyên bố vào cuối ngày 30/9.

Vào ngày 1/10, lực lượng cứu hộ cho biết họ đã tìm thấy một người sống sót và thi thể thứ 4 từ tòa nhà đổ nát.

Nhiều cha mẹ đã tập trung quanh đống đổ nát để chờ đợi tin tức về con của họ.

"Chúng tôi tin rằng các con của chúng tôi có thể vẫn còn sống, vì chúng đã kêu cứu. Chiến dịch cứu hộ phải được đẩy nhanh", Abdul Hanan, người đàn ông có con trai 14 tuổi mất tích, cho biết.

"Chúng tôi đang chạy đua với thời gian", ông Hanan nói thêm và bật khóc.

Gần đó, bà Dewi Sulistiana đang chờ tin tức về con trai 14 tuổi của mình. Lần cuối họ liên lạc là vào ngày 28/9. Trường nội trú hạn chế học sinh sử dụng điện thoại di động.

Bà đã vội vã đến hiện trường từ Surabaya, cách đó vài chục km, sau khi nghe tin về vụ sập.

"Tôi đã ở đây nhiều ngày. Tôi đã khóc khi nghĩ về con trai mình. Tại sao lại mất nhiều thời gian để tìm thấy con trai tôi như vậy, tại sao việc tìm kiếm lại chậm như vậy? Tôi chưa nhận được bất kỳ thông tin cập nhật nào, vì vậy tôi chỉ biết chờ đợi", bà nói.

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm người mắc kẹt trong vụ sập trường ở Indonesia (Nguồn: AP)

Ông Mohammad Syafi'i, người đứng đầu Cơ quan Tìm kiếm và Cứu nạn Quốc gia Indonesia, cho biết hoạt động cứu hộ rất phức tạp.

"Nếu rung chấn xảy ra ở một điểm, nó có thể ảnh hưởng đến những nơi khác. Vì vậy, bây giờ, để đến được chỗ của các nạn nhân, chúng tôi phải đào một đường hầm ngầm", ông nói với các phóng viên.

Việc đào đường hầm cũng đặt ra những thách thức, bao gồm nguy cơ sạt lở đất. Các thiết bị công nghệ, bao gồm máy bay không người lái cảm biến nhiệt, đang được sử dụng để xác định vị trí những người sống sót và những người đã thiệt mạng, khi "giai đoạn vàng" 72 giờ cho cơ hội sống sót cao nhất sắp kết thúc.

Ông Emi Freezer, quan chức thuộc Cơ quan Tìm kiếm và Cứu nạn Quốc gia, nói rằng cho đến nay, dấu hiệu của sự sống đã được phát hiện ở 7 khu vực. Nước uống và thực phẩm đang được đưa vào, nhưng lối vào chỉ thông qua một điểm duy nhất.

"Cấu trúc chính của tòa nhà đã sụp đổ hoàn toàn”, ông Freezer cho biết.

Một trận động đất xảy ra ngoài khơi vào ban đêm đã làm phức tạp thêm hoạt động tìm kiếm, khiến việc tìm kiếm phải tạm dừng trong thời gian ngắn.

Các chuyên gia cho biết nguyên nhân vụ sập đang được điều tra, nhưng những dấu hiệu ban đầu cho thấy vấn đề về kết cấu và việc xây dựng không đáp ứng tiêu chuẩn xây dựng. Tòa nhà bị sập sau khi các trụ móng không đủ sức chịu tải trọng của công trình mới trên tầng 4 của trường.