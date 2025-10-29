Video
video cùng chuyên mục

Lực lượng công binh vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu

Lữ đoàn Công binh 270 (Quân khu 5) vượt lũ đưa một người dân tại khu vực bị cô lập đến Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi Quảng Nam cấp cứu.
Đọc thêm : Bộ đội vượt lũ cứu người phụ nữ suy kiệt vì 4 ngày chưa được chạy thận