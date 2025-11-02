Video
Lũ san phẳng khu sản xuất, nhà dân ở Lâm Đồng

Hồ chứa nước trên núi ở Lâm Đồng bị vỡ làm nước cuồn cuộn đổ xuống khu dân cư gây thiệt hại nặng về người và tài sản.
