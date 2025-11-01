Video
Lũ rút, rác thải bủa vây phố cổ Hội An

Lũ đã rút ở nhiều tuyến đường để lại lớp bùn đặc sệt, rác thải tràn ngập từ nhà cho đến đường phố Hội An, người dân và công nhân môi trường dọn dẹp “bở hơi tai”.
